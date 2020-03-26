Эксперты подсчитали потери жителей РФ из-за нового налога

Эксперты подсчитали финансовые потери жителей России из-за нового налога на проценты по банковским вкладам и купонный доход по облигациям.

Согласно оценкам Forbes, в результате федеральный бюджет получит 113 миллиардов рублей.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин в ходе экстренного обращения к нации обнародовал план поддержки населения и экономики страны в условиях коронавируса. Среди озвученных мер оказалось распространение 13%-ного подоходного налога на доходы по депозитам в банках и инвестициям в облигации, если общие объемы вложений превышают один миллион рублей.