Нефтяная корзина ОПЕК значительно упала в цене

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК обвалилась в прошедший понедельник, 23 марта, на $3,85 за баррель — до $24,72 за баррель.

При этом в предшествующий торговый день (20 марта) показатель доходил до $28,57 за баррель.

Напомним, под "нефтяной корзиной" ОПЕК понимают условную смесь, составленную из марок нефти, поставляемых на мировой рынок 14-ти государств картеля (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак и другие).

Исторический максимум для "корзины" картеля — уровень цены в $140,73 за баррель, отмечавшийся 3 июля 2008 года.