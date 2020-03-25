В России, возможно, подорожает импортный алкоголь в связи с падением курса рубля.
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании Beluga Group ресторанам Москвы.
Издание отмечает, что поставщики спиртных напитков начали уведомлять своих партнеров о повышении стоимости импортных брендов. В Beluga Group пояснили, что с 1 апреля цены подскочат на 7-15%.
Как рассказал исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев, изменение цен на алкоголь в магазинах будет зависеть от того, примут ли соответствующее решение сами ритейлеры.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.