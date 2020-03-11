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Рубль падает – товары дорожают. Какие именно и насколько

Экономика » Прогнозы и статистика

Экономисты составили список товаров, которые почти неминуемо подорожают из-за снижения курса рубля.

По их мнению, отношения рубля и доллара, отразятся прежде всего на стоимости  

  • товаров для детей,
  • одежде и обуви,
  • электронике,
  • бытовой технике,
  • фармацевтике.

Что и на сколько может подорожать

 Виктор Дмитриев, глава Ассоциации российских фармацевтических производителей:

Подорожание импортных препаратов и лекарств может составить до 30%.

 Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций "БКС Брокер":

Цена электроники может вырасти в пределах 20 %, а в автомобилестроении - максимум на 5%.

Наталья Мильчакова, замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари":

Надо быть готовыми к тому, что все товары, поставки которых зависят в основном от Китая - детские товары, одежда и обувь - подорожают примерно на треть. А импортная бытовая техника и гаджеты - на 25 - 30%.

Алексей Коренев, аналитик "Финама":

Цены на автомобили вырастут процентов на 6-10. И не только импортные, но и наша, российская Lada.

Михаил Иванов, гендиректор СК "Перспектива":

При сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10-15 %. Особенно это коснется новостроек.

Почему снизился курс рубля

Рубль ощутимо подешевел относительно доллара и евро из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти.

Власти России принимают меры для стабилизации национальной валюты. И уже, как отмечают финансовые аналитики, «произошла коррекция».

На момент публикации материала

  • за доллар дают около 72 рублей,
  • за евро - около 82 рублей.

 

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