Рубль падает – товары дорожают. Какие именно и насколько

Экономисты составили список товаров, которые почти неминуемо подорожают из-за снижения курса рубля.

По их мнению, отношения рубля и доллара, отразятся прежде всего на стоимости

товаров для детей,

одежде и обуви,

электронике,

бытовой технике,

фармацевтике.

Что и на сколько может подорожать

Виктор Дмитриев, глава Ассоциации российских фармацевтических производителей:

Подорожание импортных препаратов и лекарств может составить до 30%.

Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций "БКС Брокер":

Цена электроники может вырасти в пределах 20 %, а в автомобилестроении - максимум на 5%.

Наталья Мильчакова, замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари":

Надо быть готовыми к тому, что все товары, поставки которых зависят в основном от Китая - детские товары, одежда и обувь - подорожают примерно на треть. А импортная бытовая техника и гаджеты - на 25 - 30%.

Алексей Коренев, аналитик "Финама":

Цены на автомобили вырастут процентов на 6-10. И не только импортные, но и наша, российская Lada.

Михаил Иванов, гендиректор СК "Перспектива":

При сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10-15 %. Особенно это коснется новостроек.

Почему снизился курс рубля

Рубль ощутимо подешевел относительно доллара и евро из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти.

Власти России принимают меры для стабилизации национальной валюты. И уже, как отмечают финансовые аналитики, «произошла коррекция».

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