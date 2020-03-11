Экономисты составили список товаров, которые почти неминуемо подорожают из-за снижения курса рубля.
По их мнению, отношения рубля и доллара, отразятся прежде всего на стоимости
Виктор Дмитриев, глава Ассоциации российских фармацевтических производителей:
Подорожание импортных препаратов и лекарств может составить до 30%.
Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций "БКС Брокер":
Цена электроники может вырасти в пределах 20 %, а в автомобилестроении - максимум на 5%.
Наталья Мильчакова, замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари":
Надо быть готовыми к тому, что все товары, поставки которых зависят в основном от Китая - детские товары, одежда и обувь - подорожают примерно на треть. А импортная бытовая техника и гаджеты - на 25 - 30%.
Алексей Коренев, аналитик "Финама":
Цены на автомобили вырастут процентов на 6-10. И не только импортные, но и наша, российская Lada.
Михаил Иванов, гендиректор СК "Перспектива":
При сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10-15 %. Особенно это коснется новостроек.
Рубль ощутимо подешевел относительно доллара и евро из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти.
Власти России принимают меры для стабилизации национальной валюты. И уже, как отмечают финансовые аналитики, «произошла коррекция».
На момент публикации материала
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.