Российские нефтяники были готовы к происходящему на мировом рынке

Ситуация, которая сейчас сложилась на рынке нефтедобычи, не стала неожиданностью для российских предприятий.

Нефтяники, как рассказало сегодня ТАСС со ссылкой на "высокопоставленный источник в отрасли", были готовы к разрыву соглашения ОПЕК+ и, вследствие этого, просчитывали сценарии падения котировок до $32 за баррель и ниже.

"Российские компании могут начать прирост добычи и раньше апреля. Можем и раньше. Надо смотреть", — сказал источник агентства (цитата ТАСС).

Поводов для паники нет

В целом же, как следует из материала информагентства, руководство нефтедобывающей отрасли видит в сложившейся на рынке ситуации

возможности, которые нужно правильно оценить,

необходимость определить приоритеты, чтобы сделать ставку на проекты с максимальной эффективностью для народного хозяйства.

Напомним, что 6 марта страны-участники ОПЕК не смогли договориться и подписать новое соглашение, регулирующее правила нефтедобычи.

Подробнее об этом читайте в материалах на сайте:

России не выгодна новая сделка ОПЕК+

WSJ: Саудовская Аравия снизила цены на нефть для давления на Россию

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