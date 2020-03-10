Ситуация, которая сейчас сложилась на рынке нефтедобычи, не стала неожиданностью для российских предприятий.
Нефтяники, как рассказало сегодня ТАСС со ссылкой на "высокопоставленный источник в отрасли", были готовы к разрыву соглашения ОПЕК+ и, вследствие этого, просчитывали сценарии падения котировок до $32 за баррель и ниже.
"Российские компании могут начать прирост добычи и раньше апреля. Можем и раньше. Надо смотреть", — сказал источник агентства (цитата ТАСС).
В целом же, как следует из материала информагентства, руководство нефтедобывающей отрасли видит в сложившейся на рынке ситуации
Напомним, что 6 марта страны-участники ОПЕК не смогли договориться и подписать новое соглашение, регулирующее правила нефтедобычи.
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