Нефть снова выросла в цене после падения

Стоимость "черного золота" после падения на минувшей неделе на 4-5% снова продемонстрировала рост.

Так, в процессе торгов на Интерконтинентальной бирже цена майских фьючерсов на нефть Brent по данным на 20:39 по Москве увеличилась на 4,112% и достигла $51,8 за баррель.

А цена нефти WTI стала больше на 4,441% и достигла $46,84 за баррель.

Ранее СМИ сообщали, что падение цен на нефть и мировых фондовых индексов возникло по причине эпидемии китайского коронавируса COVID-19.