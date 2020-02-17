Samsung готова работать в России на условиях местных законов

Компания Samsung первой отреагировала на новые требования российских законов. Производители гаджетов готовы устанавливать на свои смартфоны и другую технику российское программное обеспечение.

Напомним, ПО российской разработки должно предустанавливаться на смартфоны, компьютеры, планшеты, ТВ с функцией Smart TV. В Samsung подчеркнули, что это никак не помешает продажам компании в России.

"Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнёрами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть", — рассказали в пресс-службе российского офиса компании.

Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.