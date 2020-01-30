Эксперт дал комментарий по низкой безработице и малых зарплатах в РФ

Недавно Росстат заявил о рекордно низком уровне безработицы в РФ. При этом эксперты отмечают, что и зарплаты у большинства россиян крайне низкие.

В комментарии для "Правды.Ру" руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Георгиевич Колташов пояснил, чем грозит такая ситуация для экономики РФ.

Эксперт: стагнации не избежать

По мнению Колташова, экономику России ждет застой. Он отметил, что рынок недвижимости уже показал в конце 2019 года, в начале этого года, что достигнуты пределы кредитного роста, и больше в долг расти не получится.