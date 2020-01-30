Недавно Росстат заявил о рекордно низком уровне безработицы в РФ. При этом эксперты отмечают, что и зарплаты у большинства россиян крайне низкие.
В комментарии для "Правды.Ру" руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Георгиевич Колташов пояснил, чем грозит такая ситуация для экономики РФ.
По мнению Колташова, экономику России ждет застой. Он отметил, что рынок недвижимости уже показал в конце 2019 года, в начале этого года, что достигнуты пределы кредитного роста, и больше в долг расти не получится.
"Нужны дополнительные стимулы. И смена правительства здесь логична, она здесь органична. Потому что прежний кабинет все механизмы кредитного роста фактически исчерпал. Кредит может поддерживать рост, может быть очень важен и будет очень важен, но нужно, чтобы у людей были свои деньги. Это принципиально. И здесь нужны следующие мероприятия. Во-первых, оставить домашним хозяйствам те деньги, которые они сами заработали. Во-вторых, государство должно предоставить больше хороших рабочих мест и платить сотрудникам больше. Я не верю, что невозможно платить хотя бы минималку, с чем сталкиваются в регионах многие работники. Я не верю, что прямо невозможно платить какие-нибудь 11 тысяч рублей, а нужно платить 6 или 8 тысяч. Это неправда. Платить должны, конечно, больше. И минимальную зарплату надо повышать, а не понижать", — заявил эксперт.
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