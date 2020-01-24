Минфин: следует по-новому брать налог за снятие накоплений на пенсию

В Минфине рассматривают несколько схем, по которым могут производиться начисления налогов при снятии пенсионных накоплений граждан. В частности, речь идет о схеме с уплатой подоходного налога не с полной суммы всей суммы, а только с инвестдохода.

По мнению экспертов, уплата налога со всех накоплений может оказать отрицательный эффект на новую пенсионную систему. Население в этом случае предпочтет для накопления индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), не облагаемые налогами, уточняют они.

Отмечается, что наиболее привлекательной может оказаться алгоритм, при котором налог будут брать только с накопленного инвестиционного дохода.