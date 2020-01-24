В Минфине рассматривают несколько схем, по которым могут производиться начисления налогов при снятии пенсионных накоплений граждан. В частности, речь идет о схеме с уплатой подоходного налога не с полной суммы всей суммы, а только с инвестдохода.
По мнению экспертов, уплата налога со всех накоплений может оказать отрицательный эффект на новую пенсионную систему. Население в этом случае предпочтет для накопления индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), не облагаемые налогами, уточняют они.
Отмечается, что наиболее привлекательной может оказаться алгоритм, при котором налог будут брать только с накопленного инвестиционного дохода.
"Человек накопил в системе ГПП, например, 1 млн руб., из которых 200 тыс. Является инвестиционным доходом. В первом варианте за единовременное изъятие денег нужно будет заплатить 130 тыс. руб., а во втором — 26 тыс., то есть 2,6% от накопленных средств", — привел пример глава рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".