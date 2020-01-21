Внешний долг России увеличился почти на 27 млрд

Размер внешнего долга РФ, по данным на 1 января 2020 года, равнялся $481,5 млрд. Эти данные приводит Центробанк России.

Указывается, что за прошедший год показатель вырос на $26,8 млрд, т.е. почти на 6%.

Почему увеличился внешний долг России?

Согласно оценкам регулятора, главную роль в увеличении внешнего долга сыграла покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российской нацвалюте, так и в иностранной.

При этом отмечается, что внешний долг частного сектора остался на прежнем уровне. Так, рост обязательств прочих секторов, случившийся в основном в рамках отношений прямого инвестирования, был сглажен уменьшением внешней задолженности банков.