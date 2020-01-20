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Франция получит 8 млрд инвестиций на экономику из-за рубежа
Источник Правда.Ру

Франция получит 8 млрд инвестиций на экономику из-за рубежа

Экономика

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр рассказал о крупных инвестициях из-за рубежа и организации тысячи рабочих мест. Об этом сообщило издание Le Figaro.

"Во Францию будет инвестировано 8 миллиардов евро иностранных инвестиций, и будут созданы тысячи рабочих мест", — цитирует чиновника источник.

А ранее стало известно, что контракт ценой в 2 миллиарда евро на закупку прогулочных судов в Париже подпишут морской перевозчик MSC Cruises и верфь Chantiers de l'Atlantique.

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