ЦБ потерял интерес к золоту

Центробанк России, один из крупнейших в мире покупателей золота, потерял интерес к драгоценному металлу. После того, как он потратил примерно $40 млрд за прошлые 5 лет на приобретение золота, теперь регулятор замедлил покупки.

Отмечается, что ЦБ РФ купил 149 тонн драгоценного металла за январь-ноябрь 2019 года — на 44% меньше в сравнении с тем же периодом 2018-го года. Покупки золота по результатам года могут быть минимальными с 2013 года, передает Bloomberg.

Как объясняют эту ситуацию эксперты

Как считают эксперты, Банк России достиг максимальной доли золота в резервах. К тому же, как они полагают, уменьшилась угроза санкций и необходимости держать большой буфер против экономических потрясений из-за них.