Эксперт дал прогноз по динамике цен на нефть в 2020 году

Эксперты отмечают, что в последнюю неделю-две цены на нефть приостановили свое падение. Как считают некоторые аналитики, такая тенденция продолжится в ближайшем будущем.

Валерий Бессель, исполнительный вице-президент "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в эксклюзивном комментарии для "Правды.Ру" рассказал, что будет с нефтяными ценами в первом полугодии 2020 года.

Так, по его мнению, цены на нефть будут достаточно стабильные. В далекой перспективе ожидается повышение, потому что растут издержки в производстве нефти.

"Но цены на нефть — это такая штука... Нефть — это же финансовый инструмент, единственный инструмент в мире, который везде стоит одинаково. Единственный товар в мире. Потому что во всех остальных регионах по-разному стоит всё, кроме нефти", — пояснил эксперт.

Что касается нынешней абсолютно нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, по мнению профессора, по причине "неуклюжих попыток Соединенных Штатов Америки вернуть свои позиции на Ближнем Востоке" может произойти все что угодно.

Так, если там что-то случится, особенно с перекрытием Ормузского прилива, цены могут взлететь мгновенно и до 200 - 300 долларов за баррель, уточнил Валерий Бессель.