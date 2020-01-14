Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эксперт дал прогноз по динамике цен на нефть в 2020 году

Экономика

Эксперты отмечают, что в последнюю неделю-две цены на нефть приостановили свое падение. Как считают некоторые аналитики, такая тенденция продолжится в ближайшем будущем.

Валерий Бессель, исполнительный вице-президент "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в эксклюзивном комментарии для "Правды.Ру" рассказал, что будет с нефтяными ценами в первом полугодии 2020 года.

Так, по его мнению, цены на нефть будут достаточно стабильные. В далекой перспективе ожидается повышение, потому что растут издержки в производстве нефти.

"Но цены на нефть — это такая штука... Нефть — это же финансовый инструмент, единственный инструмент в мире, который везде стоит одинаково. Единственный товар в мире. Потому что во всех остальных регионах по-разному стоит всё, кроме нефти", — пояснил эксперт.

Что касается нынешней абсолютно нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, по мнению профессора, по причине "неуклюжих попыток Соединенных Штатов Америки вернуть свои позиции на Ближнем Востоке" может произойти все что угодно.

Так, если там что-то случится, особенно с перекрытием Ормузского прилива, цены могут взлететь мгновенно и до 200 - 300 долларов за баррель, уточнил Валерий Бессель.

 

Темы цена нефть прогноз
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Американские военные медики
Формула небес
Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня
Мать и дитя
Шесть советов по уходу за зубами вашего ребенка
Новости Все >
День взятия Москвы предложили отмечать в Литве
На Камчатке планируется создать курорт "Медвежья гора"
Врачам, попавшим под сокращение, предложили работать трактористами
Эксперт дал прогноз по динамике цен на нефть в 2020 году
Российских спортсменов могут допустить к разбирательствам WADA и РУСАДА
Трамп поздравил Ким Чен Ына, но КНДР не станет вести переговоры с США
Власти Екатеринбурга утвердили программу капремонта жилья на 2020 год
В Иране арестовали виновных в крушении украинского самолета
Власти Саудовской Аравии еще больше упростили визовый режим
"Рационально": Кудрин высказался об ограничении президентских сроков
Последние материалы
"Рационально": Кудрин высказался об ограничении президентских сроков
"Барселона" возглавила рейтинг самых доходных футбольных клубов
Почему в России дорожают сигареты и чем это чревато
Синоптики: текущая зима станет самой теплой за последние 130 лет
США ввели санкции в отношении политиков Венесуэлы
Меган Маркл рассказала о любовнице принца Уильяма
Макгрегор признался, что пил всю неделю перед боем с Нурмагомедовым
В 2021 году с российских прилавков пропадет коньяк
Эксперты рассказали, в какие страны опасно ездить в 2020 году
Овечкин поблагодарил Селянне, достижение которого превзошел в НХЛ
Популярное
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника

Джонатан Макдауэл, американский эксперт в сфере космонавтики, заявляет, что на орбите был уничтожен космический аппарат, принадлежащий РФ.

В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер
Комментарии
Макгрегор признался, что пил всю неделю перед боем с Нурмагомедовым
В МИД РФ оценили отказ Польши отмечать День освобождения от нацистов
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
В МИД РФ оценили отказ Польши отмечать День освобождения от нацистов
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
Убийство Сулеймани - часть кампании Трампа по давлению на Иран
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
Кудрин озвучил объемы воровства из госбюджета
Хорошая новость для домохозяек: спецналога для них не будет
Поклонники в ярости: певицу Валерию "выгоняют" из России
Госдума выходит на работу: что обсудят на первой неделе
Поклонники в ярости: певицу Валерию "выгоняют" из России
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Чего ждут парламентарии от Послания президента
Кудрин: из федерального бюджета России воруют три миллиарда в год
Кудрин: из федерального бюджета России воруют три миллиарда в год
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ