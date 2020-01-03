Две трети богатых компаний Петербурга не верят в успешное будущее

Исследователи профильной кафедры Санкт-Петербургского государственного экономического университета проанализировали экономическую ситуацию в бизнес-среде Петербурга.

В процессе исследования они опросили 73 компании, 44% из них - промышленные предприятия.

В результате исследования выяснилось, что большинство петербургских предприятий в 2019 году увеличили свою прибыль, но 2/3 не верят в успешное будущее, так как видят ухудшение экономической ситуации в России.