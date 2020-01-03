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Две трети богатых компаний Петербурга не верят в успешное будущее

Экономика

Исследователи профильной кафедры Санкт-Петербургского государственного экономического университета  проанализировали экономическую ситуацию в бизнес-среде Петербурга.

В процессе исследования они опросили 73 компании, 44% из них - промышленные предприятия.

В результате исследования выяснилось, что большинство петербургских предприятий в 2019 году увеличили свою прибыль, но 2/3 не верят в успешное будущее, так как видят ухудшение экономической ситуации в России.

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