Исследователи профильной кафедры Санкт-Петербургского государственного экономического университета проанализировали экономическую ситуацию в бизнес-среде Петербурга.
В процессе исследования они опросили 73 компании, 44% из них - промышленные предприятия.
В результате исследования выяснилось, что большинство петербургских предприятий в 2019 году увеличили свою прибыль, но 2/3 не верят в успешное будущее, так как видят ухудшение экономической ситуации в России.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.