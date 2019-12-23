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Эксперты назвали основные тенденции экономики уходящего года

Экономика

Текущая неделя будет закрытием года для финансового рынка России. Ожидается выход последних данных, последних комментариев, многие из которых станут определяющими на 2020 год.

По мнению экспертов, прежде всего, следует обратить внимание на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике. Банк России объяснит декабрьское решение по поводу понижения ставки и представит более детальные макроэкономические показатели на будущий год.

Также на этой неделе "Росстат" обнародует итоговую оценку роста валового внутреннего продукта за третий квартал, которая ожидается на уровне 1,7%.При этом рост ВВП в конце года замедлится и, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, по его результатам составит только 1,3%. Уровень инфляции также сохранится на низком уровне: 2,9-3,2%, согласно оценкам регулятора.

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