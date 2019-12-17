Россияне поставили рекорд по числу жалоб на коллекторов в 2019 году

По сведениям Федеральной службы судебных приставов, за январь - октябрь 2019 года было подано на 35% больше обращений по поводу жалоб на коллекторов, чем в 2018 году.

Так, за 10 месяцев этого года ФССП было зафиксировано 23,4 тысячи жалоб на взыскателей просрочек по долгам банкам. В минувшем году показатель за тот же период равнялся 17,4 тысячам обращений. В итоге, как сообщают "Известия", за год рост показателя достиг 35%, он стал рекордным с того момента, как приставы были наделены надзорными функциями, что случилось в 2017 году.

Население жалуется на "черных кредиторов"

При этом в ФССП добавили, что самый большой рост фиксируется среди обращений касаемо действий так называемых "черных кредиторов" и взыскателей: в 2019 году их было на 70% больше, чем в минувшем — всего 2,7 тысяч.