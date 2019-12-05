Госдума хочет запретить самозанятым таксовать

Самозанятые граждане, которые работают таксистами, повышают опасность дорожного движения. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

"У нас на рынке такси уже трудятся самозанятые. И вот всплеск аварийности в Москве это, в частности, последствия того, что у нас самозанятые граждане, нарушая режим труда и отдыха, работают в этой сфере. При этом агрегаторами по федеральным каналам рекламируется: стань самозанятым и приходи работать в такси", — добавил Нилов.

Он также отметил, что дополнения в части льготного режима для самозанятых граждан не должны быть распространены на все сферы оказания услуг — в том числе, на такси.