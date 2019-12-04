Любовь иностранцев к России растет － Голодец

Количество туристов в России увеличилось за три квартала 2019 года на 11,7% и теперь достигает 54,7 миллионов человек. Об этом сегодня, 4 декабря, журналистам рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе заседания координационного совета по туризму.

"Работа в этом направлении идет замечательно, по данным за 9 месяцев 2019 года число туристов в России выросло на 11,7%", — сказала Голодец и добавила, что эти цифры составили 54,7 миллионов человек за названный период.

Также она пояснила, что лидерами по числу зарубежных гостей стали Краснодарский край, Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.