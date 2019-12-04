В России легализовали продажу в Сети ювелирки

Правительством России была легализована онлайн-продажа ювелирных изделий: ее разрешат при условии обязательной сертификации драгоценных камней и присутствия пробирного клейма на каждой вещи из драгметалла. Постановление об этом 30 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как передает РИА Новости, документ дополняет действующие правила реализации товаров через интернет новым пунктом: "на территории РФ допускается продажа ювелирных изделий из драгметаллов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом при учете требований, введенным российскими законами".

Особенности, о которых идет речь, установлены законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". Они состоят в обязательном присутствии оттиска пробирных клейм на ювелирных украшениях и наличии сертификата на каждый драгоценный камень при продаже, отмечается в пояснительной записке к закону.

Текущими правилами продажи товаров дистанционным способом запрещается онлайн-продажа продукции, товаров и услуг, ограниченных в свободном обороте. Их список определил указ президента еще в 1992 году, к ним принадлежат, в частности, драгметаллы, драгоценные камни и любые изделия из них.