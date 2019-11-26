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Источник Правда.Ру

Урал поможет федеральному бюджету деньгами

Экономика » Финансы

В ближайшие три года Тюменская область не будет получать дотаций из федерального бюджета. Напротив, впервые в истории современной России, регион сам станет направлять деньги в "кассу страны".

Соответствующее положение уже внесено 25 ноября в закон о федеральном бюджете.

Как стало известно, инициатором "выделения средств в обратном направлении" стали власти Тюменской области. Это исключительно, подчеркнули в Минфине, желание региона и пока речь о расширении этой практики не идет.

Впрочем, все деньги (примерно 3,4 миллиарда), которые Тюмень направит в бюджет "вернутся" обратно вместе с федеральной расходной долей. На условиях такого "софинансирования" (50% Х 50%) проведут реконструкцию Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, которое принадлежит Минобороны. Согласно уже разработанному проекту, для курсантов построят более 30 новых объектов: это и казармы, и спорткомплекс, и госпиталь и другие здания.

Как рассказали в правительстве Тюменской области, решение о направлении средств в федеральный бюджет стало возможным потому, что у региона есть резерв финансов, порядка 110 миллиардов рублей, которые удалось "скопить" благодаря программе сотрудничества с автономными округами — ХМАО и ЯНАО перечисляют третью часть собранных у себя налогов на прибыль в консолидированный региональный бюджет.

На вопрос: почему бы не оставить деньги себе, разве они не нужны области, Александр Шураков, руководитель рейтингового агентства НКР, поясняет, что по-другому реконструировать училище, которое давно в этом нуждается, не удалось бы — федеральный бюджет это просто бы "не потянул".

Здесь,к слову, нелишним будет вспомнить о том, что не только регионы готовы, как выяснилось, оказывать помощь Минобороны (тюменское училище - то принадлежит ему), но и военные идут навстречу. Например, передают муниципалитетам свои земли под строительство жилья и инфраструктурных объектов. Напомним, "Правда.ру" рассказывала об одной такой масштабной стройке на Сахалине. 

Темы урал софинансирование тюменская область федеральный бюджет
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