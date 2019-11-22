Эксперт: продавцы и грузчики не останутся без работы

Ранее представители Института развития интернета выдали прогноз, что профессии водителей такси, продавцов и грузчиков больше других подвержены риску исчезновения. Причина тому — активное распространение новых технологий.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в беседе с журналистами высказал точку зрения, что в названных отраслях будут сокращения, но сами профессии никуда не исчезнут.

"Это случится не в ближайшем будущем. До той поры, пока не запретят движение машин с водителями на дорогах. Искусственный интеллект не способен заменить таксиста, хотя разработки в этом направлении ведутся. Аналогичное относится и к продавцам и грузчикам. Если пропадет торговля, то грузчиков тогда останется мало. Но торговля в интернет полностью не перейдет, останутся и традиционные магазины, и там будут требоваться грузчики".

При этом эксперт предположил, что в ближайшей перспективе может исчезнуть профессия дальнобойщиков.