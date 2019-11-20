Директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников сообщил об обсуждении введения единой комиссии за переводы между банками. Инициатива была поднята ЦБ и ФАС ещё в 2018 году. В начале 2019 года была собрана рабочая группа, которая занималась проработкой возможности уравнять комиссию за межбанковские переводы.
Таможников утверждает, что ведомство активизировало работу и вновь проводит мероприятия с целью прийти к единому размеру комиссии совместно с участниками рынка. Стремления Банка России всецело поддерживает ФАС.
В ЦБ хотят, чтобы комиссия для переводов для всех видов клиентов стала единой, независимо от того совершается перевод в одном банке или между разными кредитными организациями. Банки смогут сами устанавливать комиссию по тарифу от 0 до 0,2%.
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