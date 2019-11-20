Банк России может установить единую комиссию за переводы между банками

Директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников сообщил об обсуждении введения единой комиссии за переводы между банками. Инициатива была поднята ЦБ и ФАС ещё в 2018 году. В начале 2019 года была собрана рабочая группа, которая занималась проработкой возможности уравнять комиссию за межбанковские переводы.

Таможников утверждает, что ведомство активизировало работу и вновь проводит мероприятия с целью прийти к единому размеру комиссии совместно с участниками рынка. Стремления Банка России всецело поддерживает ФАС.

В ЦБ хотят, чтобы комиссия для переводов для всех видов клиентов стала единой, независимо от того совершается перевод в одном банке или между разными кредитными организациями. Банки смогут сами устанавливать комиссию по тарифу от 0 до 0,2%.