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Источник Правда.Ру

Reuters в России реализует план "Барбаросса 2.0"?

Экономика » Правила игры print

Санкционное давление со стороны Запада на Россию не дает результатов — бюджет страны профицитный, валютные резервы растут, госдолг достиг минимальных значений. Между тем, геополитические противоречия между Россией и западными странами обостряются: на Ближнем Востоке, на Украине, на европейском рынке энергоносителей. В этих условиях правящие круги Запада, похоже, приняли решение пустить в ход свои информационные "орудия", такие, например, как информационное агентство Рейтер.

Эта транснациональная корпорация распространяет новости по всему миру. Сообщения Рейтер, как правило, принимаются на веру представителями бизнеса и политическим деятелями. Поэтому недавняя публикация Рейтер, в которой без документальных подтверждений сообщается, что "Роснефть" продает венесуэльскую нефть в обход американских санкций, вызвала отповедь нефтяной кампании. "Роснефть" опубликовала заявление на сайте компании, в котором говорится, что агентство Рейтер "систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализаций слухов в интересах заказчиков, выдумывает информационные поводы с целью нанесения ущерба российской экономике, российским компаниям и российскому государству". Представители "Роснефти" считают необходимым "обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации".

Ответной редакции от руководителей агентства пока не последовало. Главный редактор Thomson Reuters в России Кристиан Лоу и вице-президент по коммуникациям Reuters Джейми Остин отказались комментировать создавшуюся ситуацию.

Еще один скандал связан с журналисткой Reuters Марией Цветковой, которая тайно проникла в петербургский медцентр "СОГАЗ" на Малой Конюшенной 8, где задавала вопросы пациентам, фотографировала и снимала на видео окружающую обстановку, сообщило сетевое издание "Мойка78". В связи с этим инцидентом ветеран милицейского спецназа, ветеран Афганистана и Чечни, кавалер двух орденов Красной Звезды и орденов Мужества Андрей Трошев обратился с письмом в МИД РФ с требованием лишить Reuters аккредитации за аморальные методы журналистики.

Информационные войны глобального масштаба не заканчиваются до тех пор, пока ведущие их стороны не найдут компромисс. Россия привлекательная для западных транснациональных корпораций своими ресурсами, но их не устраивает суверенная политика российского руководства.

Поэтому план экспансии, своего рода "план Барбаросса 2.0", заключается в том, чтобы используя глобальные информационные ресурсы, обрушить капитализацию российских компаний, искусственно создать в России финансово-экономический кризис, а потом предложить "спасение", купив контролирующие доли в российских энергетических компаниях по бросовым ценам. Но можно быть уверенным, что новый своего рода "план Барбаросса" провалится, как и первый.

Дмитрий Золотарев.

Темы reuters согаз роснефть провокация проплаченные статьи информационные войны
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