Экономисты не поверили в рост доходов россиян

Данные Росстата об увеличении реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года на 3% не соответствуют статистике состояния российской экономики. Такое мнение РБК высказал директор Института стратегического анализа компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игорь Николаев.

В защиту своих слов Николаев привел ряд аргументов. Например, в третьем квартале было отмечено снижение оборота розничной торговли в два раза (до 0,8%). Также уменьшился и средний чек покупок, а платежи по кредитам продолжают расти.

"Вся экономика падает, но непонятно откуда мы получаем увеличение реальных доходов. Конечно, эти показатели не имеют железобетонной связи, но корреляция должна быть обязательно", - пояснил Игорь Николаев.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что реальные доходы россиян продолжают падать. Реальные доходы граждан Российской Федерации не только снижаются шестой год подряд, но и существенно меняются по своей структуре. Об этом заявили в Академии народного хозяйства и госслужбы.

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