Росстат зафиксировал падение реальных доходов россиян по новой методике

Реальные располагаемые доходы россиян за первые три месяца 2019 года сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду минувшего года, об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).



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В ведомстве указывают, что подсчеты были произведены по новой методике, которая позволяет значительно повысить точность измерений. Как указывают в Росстате, количество анализируемых источников увеличилось с 32 до 59, а общее число исходных показателей возросло почти в два раза - с 99 до 205 тысяч по всем периодам и уровням разработки.

Как поясняет издание "Ведомости", причиной ухудшения динамики стало некоторое замедление роста реальных заработных плат. По данным Министерства экономического развития России, в первом квартале текущего года рост зарплат составляет всего 0,4%, а в четвертом квартале 2018 года этот показатель держался на отметке в 4,1%.

В свою очередь Росстат вновь пересчитал реальные располагаемые доходы граждан страны за прошлый год и зафиксировал рост доходов на 0,1%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба государственной статистики провела исследование с целью выяснить, какой доход необходим российским семьям для того, чтобы "свести концы с концами". По опубликованным данным, у трети российских семей не хватает денег на покупку обуви по сезону.

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