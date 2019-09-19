Эксперты: реальные доходы россиян падают и меняют свою структуру

Реальные доходы граждан Российской Федерации не только снижаются шестой год подряд, но и существенно меняются по своей структуре.

Об этом заявили в Академии народного хозяйства и госслужбы.

На исследование экономистов обращает внимание ежедневная общественно-политическая газета "Независимая газета".

Доля заработков от предпринимательской деятельности и доходов от собственности сокращается, а от социальных пособий и оплаты труда по найму — увеличивается, отмечают специалисты.

Падение доходов же подтверждается очередным, новым замедлением в розничной торговле, заявили в Академии народного хозяйства и госслужбы.

Кроме того, передает "Независимая газета", в России увеличивается субъективная бедность — то есть бедность по личной оценке материального положения. За год, поясняют эксперты, доля россиян, оценивающих свое материальное положение как "плохое" и "очень плохое", увеличилось с 23,3% до 26,5%.