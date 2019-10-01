Минфин намерен изменить подход к налогообложению богатых россиян

Министерство финансов России планирует изменить подход к налогообложению богатых граждан. Платить налоги могут обязать лиц, которые провели на территории страны 90 дней в году и имеют в РФ свои "жизненные интересы" - недвижимость, бизнес, личные контакты.

Как уточняет агентство РБК, соответствующие поправки внесены в проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно действующему законодательству, граждане, которые провели в России менее 183 дней в году, не считаются налоговыми резидентами. В ведомстве надеются, что изменения помогут вернуть на родину бизнесменов, уехавших на Запад.

Как отмечают эксперты, новые правила могут привести к многократному резидентству. В этом случае на получение налогов с одного человека смогут претендовать сразу несколько стран. Поэтому вырастет и число количество споров о том, какая страна имеет в этом преимущество.