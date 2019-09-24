Средний размер потребительского кредита россиян вырос на 12,7%

Средний размер потребительских кредитов в августе текущего года вырос на 12,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.

Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй, передает ТАСС.

Согласно предоставленной информации, средний размер потребительских кредитов за год возрос до 180,4 тысяч рублей.

Примечательно, что хоть рост эксперты зафиксировали во всех возрастных сегментах, ярче всего тенденция проявилась среди заемщиков в возрасте от 60 до 65 лет.