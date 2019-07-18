В России уменьшилась денежная масса - ЦБ

Аналитики Центробанка отмечают снижение уровня денежной массы в обращении в первом полугодии 2019 года.

В точных цифрах, количество "налички" в обращении на территории России снизилось на 315,3 миллиарда рублей, что составляет 3,1% от общего количества денежной массы.

На данный момент самыми "ходовыми" купюрами являются банкноты номинал в одну и пять тысяч рублей. Их суммарное количество в обращении составляет 26% от общей денежной массы.