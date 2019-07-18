Аналитики Центробанка отмечают снижение уровня денежной массы в обращении в первом полугодии 2019 года.
В точных цифрах, количество "налички" в обращении на территории России снизилось на 315,3 миллиарда рублей, что составляет 3,1% от общего количества денежной массы.
На данный момент самыми "ходовыми" купюрами являются банкноты номинал в одну и пять тысяч рублей. Их суммарное количество в обращении составляет 26% от общей денежной массы.
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