ЦБ ведет переговоры с Белоруссией по созданию общей валюты - Набиуллина

Россия и Белоруссия ведут переговоры по вводу общей валюты. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, диалог находится еще на очень начальном уровне. Однако говорить о создании единой валюты Евразийского союза еще рано, - отметила Набиуллина.



Набиуллина: Система быстрых платежей ударит по тарифам на переводы между физлицами / Новости от 30.05.2019 17:30

"Пока речь не идет о том, чтобы распространить действие единой валюты на другие страны. Мы только начали переговоры с Белоруссией по этому поводу", - заявила глава ЦБ на пресс-конференции.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Белоруссия хотела "уйти на Запад правильно".

Читайте также:

Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?