Россия и Белоруссия ведут переговоры по вводу общей валюты. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, диалог находится еще на очень начальном уровне. Однако говорить о создании единой валюты Евразийского союза еще рано, - отметила Набиуллина.
"Пока речь не идет о том, чтобы распространить действие единой валюты на другие страны. Мы только начали переговоры с Белоруссией по этому поводу", - заявила глава ЦБ на пресс-конференции.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Белоруссия хотела "уйти на Запад правильно".
Читайте также:
Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.