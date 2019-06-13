СМИ: в России во второй раз за год могут вырасти тарифы на мусор

Во второй раз с начала текущего года в России могут вырасти тарифы на мусор.



Путин обозначил ключевые задачи в переработке мусора / Новости от 20.12.2018 14:08

Об этом сообщают средства массовой информации.

Так, например, пишут "Известия", тарифы на мусор в стране могут вырасти в том случае, если в них включат траты на так называемую рекультивацию — восстановление земель на отработанных свалках.

Инициативная группа депутатов, сообщают СМИ, направит соответствующее предложение действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Основная задача нововведения, поясняют они — законодательно закрепить обязательства по рекультивации, исключив превращение отработанного мусорного полигона в объект, отравляющий окружающую среду.

"Экономику идеи", признали члены инициативной группы, они "еще не просчитывали". На данный момент известно лишь то, указывают они, что в каждом регионе тариф будет свой.

Ссылаясь на европейский опыт, пишут "Известия", россияне могут ожидать удорожание тарифа на 3-5%.

Напомним, что "Мусорная реформа" действует в РФ с января текущего года. В каждом без исключения регионе страны созданы компании, занимающиеся вывозом твердых коммунальных отходов.

Если же в прошлом, например, году россияне платили за вывоз мусора по 70-80 рублей в месяц с квартиры, то сейчас средний расход увеличился как минимум до 100-150 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власть запустит систему автоматического поиска россиян, живущих за чертой бедности.

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