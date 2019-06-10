Сразу в нескольких регионах Российской Федерации будет протестирована система автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Об этом заявил председатель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.
По словам специалиста, эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, а также Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.
Антон Дроздов заявил, что цель эксперимента — снизить уровень бедности в стране в два раза. Если систему признают успешной, ее распространят на все регионы страны.
Председатель Пенсионного фонда Российской Федерации не объяснил, как именно будет работать технология.
Отметим, что согласно официальной статистике, за чертой бедности на сегодняшний день находятся 19,3 миллиона россиян — 13,2% от общего населения страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всемирный банк перечислил риски для экономики Российской Федерации.
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