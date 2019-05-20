МЭР планирует создать виртуальную экономическую зону для IT-компаний

Президент России Владимир Путин поручил Министерству экономического развития увеличить объем несырьевого экспорта до 250 млрд долларов к 2024 году. Для выполнения поручения ведомство планирует создать свободную экономическую зону для IT-компаний, которые ориентированы на экспорт.
В рамках свободной экономической зоны будет действовать ряд преференций, в частности: компенсация таможенных пошлин при импорте оборудования (в случае, если в РФ не производится аналогичное оборудование), льготы на налоги по прибыли, имуществу, дивиденды, землю, НДФЛ, а также освобождение от уплаты НДС.
Также ведомство планирует освободить компании от валютного контроля и предоставлять безвизовый въезд на территорию РФ зарубежным сотрудникам. Стать участником свободной экономической зоны смогут IT-компании, которые получают от экспорта не менее 50% выручки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Крыму создается свободная экономическая зона сроком на 25 лет.
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