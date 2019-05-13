Центробанк прекратил чеканить монеты достоинством в 50 копеек

В минувшем году Центральный банк Российской Федерации не чеканил монеты номиналом ниже рубля.



Центробанк предупреждает о росте инфляции и цен на продукты / Новости от 18.03.2019 05:24

Об этом сообщают в пресс-службе Банка России.

Согласно предоставленной информации, монеты достоинством в одну и пять копеек не производятся вот уже шесть лет. В прошлом же году не чеканились монеты достоинством и в пятьдесят копеек.

В пресс-службе Банка России отметили, что в минувшем году в обращении находилось мелочи на сумму примерно в 7 миллиардов рублей. По мнению специалистов, этого вполне достаточно для обеспечения наличных платежей.

Также значительная часть монет остается у граждан Российской Федерации на руках. По оценкам экспертов, у жителей страны в кошельках и карманах может храниться порядка пяти миллиардов рублей мелкими монетами.

Отказ от производства монет номиналом ниже рубля позволить сэкономить миллиарды рублей, отметили в пресс-службе Банка России.