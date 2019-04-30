Медведев предложил новым властям Украины скидку на газ

Глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал результаты президентских выборов на Украине. По словам премьер-министра, для него важно не кто конкретно победил на выборах, а "как дальше работать или, наоборот, не работать".



Медведев обсудил с Медведчуком и Бойко газовый вопрос и торговое сотрудничество / Новости от 22.03.2019 22:10

Дмитрий Медведев напомнил о предложениях, которые он озвучил перед первым туром президентских выборов на встрече с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

"Мы ничего не меняем в своей позиции", — отметил премьер.

В частности, тогда речь шла о скидке на российский газ для Украины в 25%. Глава правительства уточнил, что эти предложения относятся и к новым властям Украины.

"Все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием и нашими коллегами из Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание, что называется", — уточнил Дмитрий Медведев.

Как сообщала "Правда.Ру", президент России Владимир Путин пока не планирует встреч с Владимиром Зеленским, предпочитая сначала оценить его действия после официального вступления в должность главы государства.

Источник фото: Официальная страничка Дмитрия Медведева в facebook.

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