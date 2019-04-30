Медведев предложил новым властям Украины скидку на газ

Глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал результаты президентских выборов на Украине. По словам премьер-министра, для него важно не кто конкретно победил на выборах, а "как дальше работать или, наоборот, не работать".
Дмитрий Медведев напомнил о предложениях, которые он озвучил перед первым туром президентских выборов на встрече с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
"Мы ничего не меняем в своей позиции", — отметил премьер.
В частности, тогда речь шла о скидке на российский газ для Украины в 25%. Глава правительства уточнил, что эти предложения относятся и к новым властям Украины.
"Все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием и нашими коллегами из Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание, что называется", — уточнил Дмитрий Медведев.
Как сообщала "Правда.Ру", президент России Владимир Путин пока не планирует встреч с Владимиром Зеленским, предпочитая сначала оценить его действия после официального вступления в должность главы государства.
Источник фото: Официальная страничка Дмитрия Медведева в facebook.
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