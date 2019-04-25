Путин рассказал о провальной политике Порошенко

Президент России Владимир Путин оценил политику главы Украины Петра Порошенко. По словам Путина, действия Порошенко привели к его "политическому краху" и новые власти это понимают.



Порошенко похвастался достижением Украины и опозорился / Новости от 22.12.2018 12:19

"Тут оценивать нечего. Потому что Порошенко ничего хорошего не сделал как политик. Я уверен, что новые люди у власти прекрасно понимают, какую ошибку допустил Порошенко, поэтому будем смотреть на их действия у власти. Поскольку понимание - это одно, а выстраивание эффективной политики - совершенно другое дело", - пояснил свою позицию Владимир Путин.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым, который считает, что Зеленский "сшил" Украину борьбой против коррупционеров у власти.

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