Путин пока не планирует вести диалог с руководством Украины

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует контактировать с украинским правительством. Российский лидер убежден, что необходимо дождаться официальных результатов ЦИК Украины, а затем оценить первые шаги новоизбранного президента.
"Нет, контактов с Владимиром Зеленским, либо другими лицами в украинском правительстве пока не планируется. Сейчас мы находимся в ожидании официальной информации Центральной избирательной комиссии. Затем предстоит оценить действия избранного президента после его вступления в должность", - пояснил позицию России Юрий Ушаков.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Курт Волкер поддержал решение Владимира Зеленского возобновить переговоры Украины с лидером России Владимиром Путиным. Ранее об этой инициативе заявлял сам Зеленский.
Читайте также:
Волкер одобрил план Зеленского по переговорам с Путиным
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.