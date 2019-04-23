Путин пока не планирует вести диалог с руководством Украины

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует контактировать с украинским правительством. Российский лидер убежден, что необходимо дождаться официальных результатов ЦИК Украины, а затем оценить первые шаги новоизбранного президента.



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"Нет, контактов с Владимиром Зеленским, либо другими лицами в украинском правительстве пока не планируется. Сейчас мы находимся в ожидании официальной информации Центральной избирательной комиссии. Затем предстоит оценить действия избранного президента после его вступления в должность", - пояснил позицию России Юрий Ушаков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Курт Волкер поддержал решение Владимира Зеленского возобновить переговоры Украины с лидером России Владимиром Путиным. Ранее об этой инициативе заявлял сам Зеленский.

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