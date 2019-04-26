ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, поскольку годовая инфляция в марте прошла свой пик и стала замедляться, а прирост потребительских цен складывается ниже первоначального прогноза. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.
"ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - приводит агентство ТАСС заявление Центробанка.
Отмечается, что краткосрочные инфляционные риски снизились, поэтому принятых в минувшем году решений о повышении ключевой ставки будет достаточно.
"Решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов", - заключают представители регулятора.
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