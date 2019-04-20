Итоги ЯМЭФ: прорыв санкций и миллиарды контрактов

Сегодня завершился пятый, юбилейный Ялтинский международный экономический форум, который проходил в Крыму с 17 по 20 апреля. На сегодняшний день ЯМЭФ является одной из важнейших экономических и политических международных дискуссионных площадок России. В нынешнем форуме приняло участие более четырех с половиной тысяч делегатов из примерно ста стран мира. При этом, географический охват государств, от которых прибыли гости оказался глобальным. Участники были из Азии, Африки, Европы. Северной и Южной Америки.



Ялтинский международный экономический форум стартует в Крыму / Новости от 18.04.2019 05:29

В рамках работы секций и конференций форума прозвучало множество заявлений и предложений, многие из которых лягут в основу ближайшей глобальной политики. И политика эта касается не только России и Крыма, но, так или иначе, всего мира.

К примеру, делегаты из Сербии, Франции, Германии, будучи депутатами национальных законодательных собраний или Европарламента, неоднократно высказывались в пользу того, чтобы снять санкции в адрес России. И продиктовано это было в том числе и экономическими интересами. Дело в том, что "санкционная война" наносит ущерб в том числе и Европейскому бизнесу. При этом, со стороны гостей, например, из Франции, были четко озвучены тезисы о том, что национальный крупный бизнес этой страны ищет и находит "лазейки" для сотрудничества с Россией. Примерно о том же говорили и немецкие, и сербские, и многие другие политики и коммерсанты.

Одной из важных задач форума был подсчёт убытков европейских компаний от европейских же санкций. И эта цифра в итоге была озвучена. Как сообщил один из организаторов форума и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, "страны Евросоюза за время действия антироссийских санкций понесли ущерб более чем в 100 миллиардов евро".

Что касается непосредственно крымских реалий, то полуостров продолжит интенсивное развитие, и на это будут выделены соответствующие бюджеты. Об этом, в частности, говорил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

Однако, в самом Крыму также развиваются программы по международному экономическому сотрудничеству. К примеру, в рамках форума, речь шла о поставках из Крыма продукции в Сирию. О готовности возобновить регулярное морское сообщение с Турцией. Ялтинский форум стал также и платформой для международного экономического сотрудничества. Та же Сирия ратифицировала в ходе ЯМЭФ соглашение о беспошлинной торговле с Абхазией. Кстати, с Сирийской Республикой множество экономических соглашений заключили и Крымские власти.

Представители российского бизнеса в целом, также активно договаривались с зарубежными партнерами. Вообще, в ходе форума было заключено более 102 соглашений на 215 миллиардов рублей. И это невзирая на санкции. Тема санкций, понятным образом, поднималась в рамках работы форума неоднократно. При этом, ряд европейских парламентариев выразили смелые надежды на то, что в случае победы консерваторов на выборах в Европарламент, санкционный режим в отношении России может быть снят. Произойдёт это или нет — вопрос, ответ на который все узнают уже в начале лета. Поскольку выборы в парламент ЕС пройдут с 23 пор 26 мая этого года.

Впрочем, даже несмотря на санкции, экономическая активность России очевидна, исходя из суммы заключенных контрактов в ходе ЯМЭФ. Да и количество стран от которых прибыли делегации ясно показывает, что невзирая на санкции речи о "изоляции России" от всего остального мира не идёт в принципе.

Показательно, кстати, что в форуме приняли участие делегаты из Великобритании и США. Которые высказались в пользу большей информационной открытости Крыма. Чтобы западный мир мог узнать, как в действительности обстоят дела на полуострове, поскольку сейчас единственный источник информации о Крыме — это ангажированные западные СМИ. Впрочем, сам по себе форум уже стал стимулом к тому, чтобы как можно больше людей узнали, как в действительности живет Крым.

Стоит отметить только, что самыми многочисленными делегациями на ЯМЭФ стали группы из Бельгии, Германии, Италии и Никарагуа. Ну, и то, что на форуме так или иначе было представлено примерно сто стран мира — также говорит о многом. Ялтинский форум завершился, но одновременно он стал и началом нового масштабного экономического сотрудничества России практически со всем миром. Ну, или, как минимум, с большей его частью.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об итогах ЯМЭФ-2019.

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