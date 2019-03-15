Спикер Госдумы предложил посчитать ущерб, нанесенный Крыму в составе Украины

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил обязать Украину через европейские парламентские структуры компенсировать экономические потери Крыма в результате 25-летнего нахождения полуострова в составе украинского государства. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Свое предложение Володин озвучил в ходе совместного заседания Совета Думы и Госсовета Крыма. "Мы поручим нашим профильным комитетам изучить этот вопрос, проанализировать и просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены", - сказал депутат, - Через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет".

Он сравнил время пребывания Крыма в составе Украины с аннексией и добавил, что украинские власти "разрушили экономику Крыма и Севастополя", а также пообещал провести соответствующий подсчет материального ущерба. По его мнению, Украина обошлась с жителями полуострова "очень и очень непорядочно", нарушив их права на язык и на образование на родном языке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вхождение Крыма в состав России по-прежнему поддерживают подавляющее большинство жителей полуострова. Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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