ВЦИОМ: большинство жителей Крыма не жалеют о воссоединении с Россией

Вхождение Крыма в состав России по-прежнему поддерживают подавляющее большинство жителей полуострова. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам генерального директора центра Валерия Федорова, отношение к воссоединению Крыма с Россией сохраняется однозначно позитивным. "89% проголосовали бы на референдуме за воссоединение Крыма с Россией, если бы он проводился в ближайшее воскресенье, 93% в целом положительно оценивают воссоединение", - отметил социолог.

Он добавил, что только 3% жителей Крым высказали негативную оценку и выразили желание видеть полуостров в составе Украины.

Социологи также выяснили уровень социального самочувствия крымчан. Из всех участников опроса 82% заявили, что довольны своей жизнью, только 17% респондентов отметили ее ухудшение.

Исследование показало и отсутствие конфликтом на межнациональной почве. Об этом заявили 89% опрошенных жителей Крыма. Только 5% граждан охарактеризовали межнациональные отношения как "скорее конфликтные".

"Практически не различаются оценки крымчан разных национальностей. 93% русских, 92% украинцев и 92% крымских татар, проживающих в Республике Крым, оценили межнациональные отношения как доброжелательные", - заключил Федоров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том по мнению американского издания Stratfor, за пять лет Россия укрепила свой контроль над Крымом и никакие военные действия и дополнительные санкции не смогут убедить ее отказаться от полуострова. Попытки Украины и Запада оспорить российский контроль приведут лишь к осложнению отношений с Москвой.

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