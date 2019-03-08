В США предложили запретить признание Крыма частью России

Законопроект, запрещающий правительству Соединенных Штатов признавать Крым российской территорией, был накануне единогласно одобрен Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Законопроект "О непризнании аннексии Крыма" запрещает всем государственным учреждениям и ведомствам США "оказывать помощь", которая бы выражалась в признании де-юре или де-факто российского суверенитета над Крымом, над "его воздушным пространством или территориальными водами". Исключение сделано только президенту Соединенных Штатов, если "такая инициатива будет необходима для интересов национальной безопасности".

Отмечается, что после одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса, он отправится на подпись к президенту Дональду Трампу.

Напомним, в начале марта компания Google внесла изменения в отражение государственной принадлежности полуострова на картах. На территории России Крым отмечается как часть страны, а у зарубежных пользователей показан спорной территорией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google больше не изображать Крымский полуостров принадлежащим Российской Федерации. По его мнению, карты с Крымом, принадлежащим России, являются некорректными.

Читайте также: Посол Украины в Вене назвал Киев "истоком Европы"

Прибалты выпустили атлас с российским Крымом