Нефтяные запасы России оценили почти в 40 триллионов рублей

Министерство природы России впервые провело оценку полезных ископаемых, расположенных на территории страны, включая нефть и природный газ. Переоценка полезных ископаемых в денежное выражение проводилось по состоянию на конец 2017 года.

Теперь Минприроды будет пересчитывать данные ежегодно. На данный момент стоимость запасов российской нефти оценена в 39,6 триллионов рублей. Стоимость запасов природного газа составляет 11,3 триллионов рублей, а коксующегося угля — почти 2 триллиона рублей.

Также ведомство оценило запасы железной руды, алмазов и золота в 808 миллиардов рублей, 505 миллиардов рублей и 480 миллиардов рублей соответственно. Совокупность всех природных богатств России оценена в 55,2 триллионов рублей, что соответствует 60% ВВП за 2017 год.

Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение вице-президента национального фонда "Стратегические ресурсы России", доктора геолого-минералогических наук, академика Российской академии естественных наук Владимира Полеванова относительно двух нефтяных революций, которые пропустила Россия.

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