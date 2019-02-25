Эксперты назвали даты "взлета" российской экономики

Российская академия народного хозяйства и госслужбы и Института Гайдара опубликовали совместный прогноз, в котором определили "скачок" российской экономики в 2019 году. Согласно прогнозу, в текущем году рост российской экономики составил 1,7-2%. Это на 0,5% больше, чем прогнозировало Минэкономразвития.

В прогнозе отмечается, что данные Минэкономразвития были сформированы с учетом некоторых внешних "шоков", который может испытать экономика в 2019 году. Например, такой шок могут вызвать очередные антироссийские санкции. Поэтому прогноз Минэкономразвития на 1-1,3% в целом верный. Однако, эксперты подчеркивают, что при условии отсутствия внешних "шоков" российская экономика может вырасти до 2% в текущем году.

При составлении прогноза эксперты учитывали профицит федерального бюджета. Поступления в бюджет выросли на 2,4%, а расходы — сократились на 1,7%. Это означает, что прирост к ВВП составляет 2,7%. Об увеличении роста российской экономики говорит и другой показатель — снижение госдолга. За 2018 год госдолг России снизился с 12,6 до 12,1 процента ВВП.

По мнению экспертов, показатель роста российской экономики мог быть еще выше, если бы не низкая инвестиционная активность, связанная с внешними угрозами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американской журналистке, которая попыталась подвести итог майским указам Владимира Путина, а также проанализировать их влияние на экономику России.

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