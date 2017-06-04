Финансовый антирекорд в России: такого неисполнения бюджета еще не было

1,122 триллиона рублей — такую сумму составило в 2019 году неисполнение федерального бюджета. Это абсолютный рекорд.

Такого, по словам Алексея Кудрина, главы Счетной палаты, подготовившего доклад по итогам соответствующей проверки, "не было никогда".

"В 2019 году уровень исполнения бюджета составил 94,5%, а федеральной адресной инвестиционной программы — 76%. Эти показатели ниже, чем когда-либо за последние 11 лет", — сказал Кудрин.

Где обстояли дела с исполнением бюджета хуже всего

По словам главы Счетной палаты РФ, хуже всего исполнялся в минувшем году бюджет в разделе "национальная экономика":

там не были израсходованы 253,8 млрд рублей — это субсидии предприятиям, взносы в капиталы компаний на исполнение разных задач, инвестирование в самые разные направления, включая дорожное хозяйство.

На втором месте антирейтинга — раздел "национальная оборона":

там не были истрачены 236 млрд рублей.

На третьем месте -"общегосударственные расходы":

232,8 млрд.

Исправлять ошибки будет новый кабмин

"В Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных", — сказал Кудрин.

К слову, предыдущее крупное неисполнение госбюджета было в России в 2016 году. Вот, что об этом тогда рассказывала "Правда.Ру":

Счетная палата выявила в 2016 году нарушения исполнения бюджета на 700 млрд рублей

В ходе внешней проверки исполнения бюджета за прошлый год Счетная палата выявила нарушения на 700 миллиардов рублей. Об этом глава СП Татьяна Голикова заявила на полях ПМЭФ в интервью телеканалу "Россия 24".

Хотя такие нарушения частично устранимы, но их объем, отметила Голикова, слишком велик. Однако, хотя это и "страшная цифра", но "ее не надо бояться".

Сначала, пояснила глава СПО, будет проведена "работа над ошибками". Окончательный объем нарушений можно будет объявить только после этого.

Кроме того, отметила Татьяна Голикова, низкая эффективность использования государственных инвестиций стала одной из основных проблем, о которых тоже надо говорить. Так, в прошлом году было исполнено всего 90,7% от того объема ассигнований, которые были предусмотрены на эти цели.

"Самое неприятное, что очень низкий ввод объектов", — подчеркнула глава Счетной Палаты.