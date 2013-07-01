Россия и Канада станут новыми центрами производства продуктов питания

Климатические изменения, происходящие на планете, заставили ученых всерьез задуматься над вопросами продовольственной безопасности.

Тревогу не может не вызывать то, что засухи, волны жары и распространение вредителей уже сегодня снижают урожаи по всему миру.

Пора задуматься о разработке новых сельхозцентров

Однако, по мнению специалистов из Гвэлфского университета, потепление привет всего лишь к "переезду" сельхозцентров в те районы, которые сегодня считаются непригодными для ведения сельского хозяйства, — в северные регионы.

Куда переносить производство?

Чтобы понять, какие именно регионы станут центрами производства еды в условиях изменившегося климата, ученые объединили прогнозы температуры и осадков из 17 климатических моделей с данными о требованиях 12 глобально значимых сельскохозяйственных растений.

Оказалось, что площадь областей, которые станут пригодными для выращивания одной или нескольких культур, составит более 30% от обрабатываемых сегодня земель.

В основном новые пахотные земли будут расположены в северных широтах. Более половины этой территории приходится: на Россию — 4,3 млн квадратных километров;

на Канаду — 4,2 млн квадратных километров.

То есть, если расчеты верны, не исключено, что Россия станет гарантом продовольственной безопасности планеты.

Кстати, в самой России в этом никогда и не сомневались. И давно ответили на вопрос: Сможет ли страна спасти мир от голода.

Вот что об этом ранее писала "Правда.Ру".

Руками России мир спасут от голода

На сегодняшний день в РФ насчитывается порядка 40 млн гектаров пахотных нераспределенных земель, взяв в обработку которые страна может стать ведущим поставщиком зерновых на международные сельскохозяйственные рынки. По данным Федеральной службы госстатистики, еще около 20,8 млн гектаров земли лежит под паром. Сможет ли Россия накормить весь мир?

Ответ на данный вопрос, по мнению экспертов, лежит не только в области урожайности культур, но и активности институтов для поддержания агропромышленного сектора.

Россия наращивает экспорт сельхозпродукции

Обеспечение глобальной продовольственной безопасности ранее традиционно воспринималось как ответственность учреждений ООН. Но в последние несколько лет наблюдается тенденция появления новых игроков, в том числе таких стран, как Россия, Бразилия, Китай и Индия, государственный и частный агропромышленный комплекс которых оказывает глобальное влияние на мировую систему управления питанием. Что касается России, то экспорт ее сельскохозяйственной продукции может быть значительно увеличен за счет переориентации с сельскохозяйственного сырья на конечный продукт.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров напомнил, что в 2012 году реализация сельхозпродуктов из России на мировых продуктовых рынках увеличилась на 24,5 процентов и достигла уровня 16,6 миллиардов долларов США. Рост произошел в основном за счет растущих объемов экспорта зерна.

По словам министра, возможности для решения проблемы развития перерабатывающей промышленности лежат в рамках государственной программы развития сельского хозяйства 2013-2020 годов. В текущем году предполагается, что в ответ на постоянно растущий спрос в развивающихся странах Африки и на Ближнем Востоке валовый сбор и реализация зерна будут значительно выше, чем в предыдущем периоде. К тому же традиционные поставщики продовольствия на глобальные рынки, США, Канада и Австралия, просто не имеют такого количества земли и финансовых возможностей, которые имеет Россия.

Превращение России в мирового лидера сельскохозяйственных рынков

Для решения амбициозных задач завоевания мировых продовольственных рынков нужно повышать конкурентное преимущество России и доводить его до технологического уровня других стран. Все это потребует, прежде всего, инвестиций из международных и местных источников. Объем капитала, вливаемый в агропромышленный сектор доморощенными промышленными магнатами, является обнадеживающим, хотя пока и не столь крупным, как хотелось бы. Крупные промышленные группы, такие как "Базовый Элемент", курируют предприятия сельского хозяйства преимущественно на юге России, поскольку именно этот регион с его относительно мягким климатом предполагает высокие урожаи зерновых.

В недавнем интервью Андрей Олейник, управляющий директор сельскохозяйственного отдела "Базового Элемента", сообщил, что компания, несмотря на внезапное падение мировых цен на пшеницу (Россия возобновила экспорт), в ближайшие пару лет планирует удвоить посевные площади. Потенциал для повышения эффективности производства зерна достаточно высок, а у России есть качество, цена и активы, которые дают возможность и дальше расширять его производство. Олейник отмечает, что сбор зерновых в России в ближайшие несколько лет превысит 100 миллионов тонн, тем не менее многое еще предстоит сделать. Например, необходимо дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры с особыми инвестициями в железные дороги, портовые сооружения и емкости для его хранения.

Если это произойдет, то, как считает глава холдинга, в ближайшем будущем Россия станет одним из крупнейших экспортеров, крупным игроком на мировом рынке зерна и одним из самых привлекательных рынков для инвестиций.

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Нельзя не отметить, что мировой финансовый кризис 2008 года ударил и по России: остановилась большая часть кредитования агропромышленного комплекса, засуха и запрет на экспорт зерна были вторым ударом после финансового кризиса. Но потенциал роста сельского хозяйства страны по-прежнему огромен. Так, министр сельского хозяйства Николай Федоров сделал прогноз на 2013 год и предсказал урожай зерновых в объеме 95 миллионов тонн. Сегодня основными рынками для сбыта российской пшеницы является Северная Африка и Ближний Восток, а также страны ЕС. В последнее время Россия также ориентируется на покупателей зерна в Юго-Восточной Азии, а учитывая демографические проблемы и нагрузку на окружающую среду в этом регионе, ситуация может привести к нехватке там продовольствия. Власти Японии, еще одного импортера зерна, заявили, что помогут местным компаниям вкладывать средства в покупку и лизинг сельскохозяйственных земель за рубежом для обеспечения стабильных поставок пищи, поскольку стране не хватает пахотных земель. Южная Корея, третий по величине импортер кукурузы, планирует приобрести в общей сложности 380 000 га зарубежных сельхозугодий. Учитывая все это, у России есть отличный шанс выбиться в лидеры мирового агрокультурного рынка.

Экспортный потенциал аграрного сектора России

Фактор, который может повлиять на сельскохозяйственную политику России — вступление страны в ВТО (состоялось 22 августа 2012 года). Как полагают некоторые эксперты, этот шаг может принести существенную пользу не только экономике России, но и ее потребителям за счет снижения цен на конкурирующие с импортом товары, при этом вступление в ВТО может мотивировать отечественного производителя стать более эффективным, а также увеличить объемы иностранных инвестиций. Тем не менее, выгоды для отечественных производителей ввиду упрощения доступа к зарубежным рынкам могут остаться сомнительными.

С другой стороны, некоторые аналитики предполагали, что, как только Россия вступит в ВТО, ее рынок будет засыпан дешевыми зарубежными товарами, а иностранные производители будут существенно влиять на объемы производства в России. Ничего подобного не произошло. Доля зарубежных продуктов на рынке России увеличилась не значительно. И как говорит Владимир Оболенский, руководитель Института экономики, хотя количество импортированных мясо-молочных продуктов действительно высоко, нет никаких признаков вытеснения с отечественного рынка национальных компаний. Не лишним будет отметить, что даже если Россия и будет активно экспортировать промышленную и сельскохозяйственную продукцию, все же большую часть своих доходов от экспорта страна будет получать от продажи энергоносителей (нефть и природный газ). Перспективы экспорта зерна из России зависят главным образом от производительности труда и урожайности культур, что, в свою очередь, обуславливается численностью и уровнем развития агрохолдингов. По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2019 году Россия может собрать 125 млн. тонн зерна, из которых до 50 млн тонн будут отправлены на экспорт. Большая часть прогнозируемого увеличения произойдет вследствие роста доходности, зерновые площади увеличатся незначительно.

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Эксперты сходятся во мнении, что Россия имеет, наверное, самый большой потенциал для экспорта продуктов по сравнению с другими странами Европы.

Александр Разуваев, начальник аналитического отдела компании Альпари, отмечает, что потенциал России даже больше, чем может показаться. После того как европейские страны преодолеют экономический спад, они будут более заинтересованы в покупке товаров из России.