"Газпром" обсуждает с Украиной новый контракт. Киев уже недоволен

"Газпром" и "Нафтогаз" приступили к обсуждению контракта о поставках газа в Европу через территорию Украины после 2019 года. Речь идет не о пересмотре действующего контракта, который истекает в 2019 году, а о подписании нового соглашения, которое может начать действовать с 2020-го, сообщают "Ведомости".

Пока переговоры между российской и украинской сторонами находятся на ранней стадии и об условиях, которые обсуждали стороны, неизвестно. Но вопрос о продолжении транзита газа в Европу через украинскую территорию после 2019 года уже обсуждался во время встречи представителей компаний несколько недель назад.

Известно, что Киев не принимает условия Газпрома по транзиту газа через Украину и будет настаивать на сохранении транзита после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров. При этом в "Газпроме" говорят, что компания никогда не отказывалась от транзита газа через Украину. Транзит может сохраниться в объеме 10-15 млрд кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

"Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа", — цитирует главу Минэнерго Украины Игоря Насалика "Укринформ".

Насалик сослался на Еврокомиссию, которая якобы заверила, что приложит все усилия для сохранения транзита газа через Украину. "Мы будем сражаться, чтобы сохранить транзит более чем 40 миллиардов кубометров", — заявил министр.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж поддержал "Нафтогаз" в споре с "Газпромом" по транзиту газа. За его уменьшение Россия, согласно решению, обязана выплатить украинцам 4,63 миллиарда долларов.

В декабре прошлого года в Стокгольме было вынесено решение в отношении не выбранных Украиной квот по поставкам российского газа. "Нафтогаз" должен погасить задолженность за поставки газа в размере 2,019 миллиарда. При этом украинскую компанию обязали выплатить проценты по просроченным платежам в размере 0,03 процента. По результатам двух арбитражных производств "Газпром" должен перечислить на счет украинского госхолдинга 2,56 миллиарда долларов.

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