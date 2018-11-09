Онлайн-платформа Сбербанка связала бизнес-партнеров из 144 стран

Сбербанк отмечает успех очередной своей новации. Речь идет об онлайн-платформе - Банк бизнес-партнеров от Сбербанка, которой в нынешнем ноябре исполнился год.

Цифры, связанные с проектом, впечатляют: сервисом за это время воспользовались 650 тысяч человек, на сегодняшний же день платформа собрала 18 тысяч зарегистрированных участников из 144 стран.

Одно из преимуществ сервиса — возможность для зарегистрированных его членов проверять степень надежности потенциальных партнеров по бизнесу — как в России, так и за рубежом.

Среди прочих услуг для тех, кто вступил в сотрудничество с платформой, — предоставление всей возможной информации о рынке товаров и услуг (и опция по добавлению запроса на те из них, что отсутствуют), бесплатные консультации по юридическим вопросам, связанным с внешнеэкономической деятельностью, банковским и кадровым задачам в режиме онлайн.

Если рассмотреть услуги, о которых мы упомянули выше, подробнее, можно выделить следующие моменты:

В сентябре был запущен сервис "Проверка контрагента", проводящий проверку по основным показателям абсолютно бесплатно. Можно заказать и более подробный анализ за дополнительную плату.

В середине октября 2018 года для клиентов Сбербанка на площадке стал доступен сервис "Аналитика", где содержатся сведения о российском экспорте выбранного товара, а также представлена информация о деятельности в сфере импорта ведущих торговых партнеров России по рассматриваемой товарной группе.

Информацию проверяют эксперты по аналитическому обеспечению отдела организации работы ВЭД ПАО Сбербанк.

Сегодня запущен функционал акселерационной программы для несырьевого экспорта. Это будет плод сотрудничества Сбербанка с Российским экспортным центром на базе онлайн-платформы.

Основная идея — в создании условий "бесшовного" выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров, а также компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

На платформе существует опытный модератор, помогающий посетителям разобраться с возникающими проблемами.

Платформа представлена в основных социальных сетях и на Youtube.

Сервис Банк бизнес-партнеров стал лауреатом четырех премий и вошел в шорт-листы нескольких российских и международных конкурсов.

Премии: лауреат "CX AWARDS 2018" в номинации "Лучшая инновация в клиентском опыте"; лауреат DIGITAL COMMUNICATION AWARDS 2018 в номинации "Digital достижение года: стратегия года"; лауреат "ЛУЧШЕЕ ДЛЯ РОССИИ 2018" в номинации "Поддержка малого и среднего бизнеса"; лауреат "ЛУЧШЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ" в номинации "Развитие межнационального сотрудничества".

Среди шорт-листов: BANKING TECHNOLOGY AWARDS в номинации Top Digital Innovation.

Сбербанком подписаны соглашения о продвижении экспортеров и ВВР с регионами: Это — Воронежская область, Республика Кабардино-Балкария, Свердловская область, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Нижегородская область, Тюменская область, Мордовская Республика.

Подписано соглашение о сотрудничестве с Российским Экспортным Центром, Московским Экспортным Центром, Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА), Департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

На стадии подготовки к подписанию соглашения находятся 32 субъекта РФ.

Сейчас ведется совместная работа по улучшению функционала сервиса с технологическими партнерами: Корус Консалтинг СНГ, Китайской службой экономической информации Синьхуа, Легат Бай, Контур. Фокус, Coface.

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