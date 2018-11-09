Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Онлайн-платформа Сбербанка связала бизнес-партнеров из 144 стран

Экономика

Сбербанк отмечает успех очередной своей новации. Речь идет об онлайн-платформе - Банк бизнес-партнеров от Сбербанка, которой в нынешнем ноябре исполнился год.

Цифры, связанные с проектом, впечатляют: сервисом за это время воспользовались 650 тысяч человек, на сегодняшний же день платформа собрала 18 тысяч зарегистрированных участников из 144 стран.

Одно из преимуществ сервиса — возможность для зарегистрированных его членов проверять степень надежности потенциальных партнеров по бизнесу — как в России, так и за рубежом.

Среди прочих услуг для тех, кто вступил в сотрудничество с платформой, — предоставление всей возможной информации о рынке товаров и услуг (и опция по добавлению запроса на те из них, что отсутствуют), бесплатные консультации по юридическим вопросам, связанным с внешнеэкономической деятельностью, банковским и кадровым задачам в режиме онлайн.

Если рассмотреть услуги, о которых мы упомянули выше, подробнее, можно выделить следующие моменты:

В сентябре был запущен сервис "Проверка контрагента", проводящий проверку по основным показателям абсолютно бесплатно. Можно заказать и более подробный анализ за дополнительную плату.

В середине октября 2018 года для клиентов Сбербанка на площадке стал доступен сервис "Аналитика", где содержатся сведения о российском экспорте выбранного товара, а также представлена информация о деятельности в сфере импорта ведущих торговых партнеров России по рассматриваемой товарной группе.

Информацию проверяют эксперты по аналитическому обеспечению отдела организации работы ВЭД ПАО Сбербанк.

Сегодня запущен функционал акселерационной программы для несырьевого экспорта. Это будет плод сотрудничества Сбербанка с Российским экспортным центром на базе онлайн-платформы.

Основная идея — в создании условий "бесшовного" выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров, а также компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

На платформе существует опытный модератор, помогающий посетителям разобраться с возникающими проблемами.

Платформа представлена в основных социальных сетях и на Youtube.

Сервис Банк бизнес-партнеров стал лауреатом четырех премий и вошел в шорт-листы нескольких российских и международных конкурсов.

Премии: лауреат "CX AWARDS 2018" в номинации "Лучшая инновация в клиентском опыте"; лауреат DIGITAL COMMUNICATION AWARDS 2018 в номинации "Digital достижение года: стратегия года"; лауреат "ЛУЧШЕЕ ДЛЯ РОССИИ 2018" в номинации "Поддержка малого и среднего бизнеса"; лауреат "ЛУЧШЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ" в номинации "Развитие межнационального сотрудничества".

Среди шорт-листов: BANKING TECHNOLOGY AWARDS в номинации Top Digital Innovation.

Сбербанком подписаны соглашения о продвижении экспортеров и ВВР с регионами: Это — Воронежская область, Республика Кабардино-Балкария, Свердловская область, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Нижегородская область, Тюменская область, Мордовская Республика.

Подписано соглашение о сотрудничестве с Российским Экспортным Центром, Московским Экспортным Центром, Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА), Департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

На стадии подготовки к подписанию соглашения находятся 32 субъекта РФ.

Сейчас ведется совместная работа по улучшению функционала сервиса с технологическими партнерами: Корус Консалтинг СНГ, Китайской службой экономической информации Синьхуа, Легат Бай, Контур. Фокус, Coface.

Источник фото: commons.wikimedia.org

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы банки Сбербанк онлайн-сервисы экономика России российские банки
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР
Интересное и полезное
Семь необычных домашних животных, которых точно полюбит ваша семья
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
Новости Все >
Онлайн-платформа Сбербанка связала бизнес-партнеров из 144 стран
Эстонский политик назвал Артемия Троицкого агентом, которому платит Кремль
Аварийное жилье ликвидируют за 507 млрд рублей
СБУ начала обыски у участников акции в честь 75-летия освобождения Киева
Признак ранней смерти у женщин – боль в спине
Платить больше или покупать меньше: с 2019 года россиян ждут новые пошлины
Москвич получил тяжелые ожоги на кухонной охоте за тараканом
В провинциальном лагере детям устроили карцер, как в СИЗО
Налоговики будут мониторить всех продавцов жилья
Красноярские чиновницы разворовали подарки и деньги ветеранов
Читательский топ
Астрофизики из Гарварда обнаружили инопланетный корабль
Виктория Скрипаль сообщила СМИ о судьбе дяди и сестры
Чеченцы обиделись на Галустяна за пародию про "куриного мужа"
Адвокат Салмин представил доказательства по поддельному диплому судьи Хахалевой
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США

Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.

В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Здоровье
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Военные новости
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
Военные новости
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США

Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.

В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Новости Украины
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Новости Украины
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
Новости спецслужб
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил предъявлять счет спасенным его ведомством рыбакам, если они вышли на тонкий лед вопреки предупреждению спасателей.

В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Воспитание
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
Здоровье
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Любовь Степушова Казахский национализм оформился в организацию Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Подлодка будущего готовится бороздить океаны Вячеслав Шпаковский Соломон Соловьев В зеркале света и тьмы - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Лондон требует от ЕС санкций против руководства военной разведки РФ
СБУ начала обыски у участников акции в честь 75-летия освобождения Киева
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Разрыв между бедными и богатыми в России будет расти
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
"Черный вторник" — шрам на экономике России
Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой
Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой
Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой
История и современность Все >
Корова со скрипкой и черный квадрат: гениальность или пустышка?
Корова со скрипкой и черный квадрат: гениальность или пустышка?
Смертельные забавы в Древнем Риме: интересные факты о гладиаторских боях
Смертельные забавы в Древнем Риме: интересные факты о гладиаторских боях
Матиос попался на лжи. Вскрылась правда о реальных небоевых потерях ВСУ
Матиос попался на лжи. Вскрылась правда о реальных небоевых потерях ВСУ
Подлодка будущего готовится бороздить океаны
Подлодка будущего готовится бороздить океаны
Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну
Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну
Мнение: система "Мертвая рука" может оказаться неэффективной
Мнение: система "Мертвая рука" может оказаться неэффективной
Партизанская война: сюрпризы от вьетконговцев
Партизанская война: сюрпризы от вьетконговцев
Эффективность системы "Периметр" поставлена под сомнение. Справедливо?
Эффективность системы "Периметр" поставлена под сомнение. Справедливо?
США обвинили Россию в безрассудстве в небе над Черным морем
США обвинили Россию в безрассудстве в небе над Черным морем
Потеряла ли свою эффективность ядерная система "Периметр"?
Потеряла ли свою эффективность ядерная система "Периметр"?
Моряки НАТО утопии самый современный корабль флота
Моряки НАТО утопии самый современный корабль флота
Женское Все >
Как сохранить перец до самой зимы
Как сохранить перец до самой зимы
Особенности выращивания фасоли
Особенности выращивания фасоли
Высокая овощная грядка. Что мы о ней знаем?
Высокая овощная грядка. Что мы о ней знаем?
Восемь способов избавиться от медведки
Восемь способов избавиться от медведки
Как успешно использовать плоскорез Фокина
Как успешно использовать плоскорез Фокина
Старческий маразм. Что это такое?
Старческий маразм. Что это такое?
Как побороть приступ кашля
Как побороть приступ кашля
Катя Гордон призвала быть сильными
Катя Гордон призвала быть сильными
Трететь россиян ждет ухудшение своей жизни
Трететь россиян ждет ухудшение своей жизни
День рождения сына отметила Валерия
День рождения сына отметила Валерия
Умер актер, игравший в передаче "Ералаш"
Умер актер, игравший в передаче "Ералаш"
Лолита Милявская продемонстрировала стильные очки
Лолита Милявская продемонстрировала стильные очки
Анестетики могут довести до беспамятства
Анестетики могут довести до беспамятства
Способы избавиться от шелушения кожи в осенне-зимний период
Способы избавиться от шелушения кожи в осенне-зимний период
Мужское Все >
Пожилые люди чаще умирают зимой, а молодые – летом
Пожилые люди чаще умирают зимой, а молодые – летом
В Канаде погибло много рыбаков
В Канаде погибло много рыбаков
Простые секреты "волшебной уборки"
Простые секреты "волшебной уборки"
Шкафы, которые сохранят первоначальный вид одежды
Шкафы, которые сохранят первоначальный вид одежды
Бамбуковый паркет: основные плюсы и минусы
Бамбуковый паркет: основные плюсы и минусы
Какой должна быть современная ванная комната
Какой должна быть современная ванная комната
Столешницы и аксессуары для кухни из искусственного камня
Столешницы и аксессуары для кухни из искусственного камня
Ананасовая моно-диета
Ананасовая моно-диета
Польза от бодибилдинга
Польза от бодибилдинга
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Интересы
Мученик Нестор - христианин с копьем
Мученик Нестор - христианин с копьем
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
В Австралии обитает паук необычной окраски
В Австралии обитает паук необычной окраски
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Исследователи выяснили, какую роль играют полоски у зебры
Исследователи выяснили, какую роль играют полоски у зебры
В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам
В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам
Антропологи нашли останки обезьяны, жившей 12,5 миллиона лет назад
Антропологи нашли останки обезьяны, жившей 12,5 миллиона лет назад
Коммунальщики Магадана отключили жильцам горячую воду за долги
Коммунальщики Магадана отключили жильцам горячую воду за долги
Доклад "Живая планета – 2018". Человек угрожает всей планете
Доклад "Живая планета – 2018". Человек угрожает всей планете
Люди-загадки. Паранормальные способности Розы Кулешовой
Люди-загадки. Паранормальные способности Розы Кулешовой
Франц Месмер – отец магнетизма
Франц Месмер – отец магнетизма
Ученые близки к разгадке языка древних инков кипу
Ученые близки к разгадке языка древних инков кипу
В Московском зоопарке родилась редкая мартышка
В Московском зоопарке родилась редкая мартышка
Ольга Бузова выпустила новый клип
Ольга Бузова выпустила новый клип
"Умные" ссоры улучшают отношения в паре
"Умные" ссоры улучшают отношения в паре
Новости Украины
Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР

Выборы 11 ноября в Донбассе грозят России новыми санкциями, но массированное давление на Москву ни к чему ни привело. Потому что Владимир Путин всегда отвечает.

Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР
Итоги выборов в США России безразличны
США и Канада. Новости и аналитика
Итоги выборов в США России безразличны
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Ближний Восток
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Запад терпит поражение на Востоке
Ближний Восток
Запад терпит поражение на Востоке
Европа без Меркель: варианты развития событий
Евросоюз
Европа без Меркель: варианты развития событий
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Ближний Восток
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Карибские страны
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Новости Европы
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ