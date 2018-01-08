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Источник Правда.Ру

Россия может покинуть ВТО из-за претензий ЕС

Экономика

Россия может выйти из ВТО, если иск Европейского союза к РФ о взыскании €1,39 млрд за эмбарго свинины будет удовлетворен.

Россия может покинуть ВТО из-за претензий ЕС. 381528.jpeg

Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников пояснил, что "в случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью".

По его словам, санкции Евросоюза против России и ответное эмбарго на них находятся вне логики законодательства ВТО, особенно при том, что страны ЕС первыми стали нарушать правила ВТО.

Напомним, Россельхознадзор ввел эмбарго на поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС в январе 2014 года. Причиной послужила вспышка африканской чумы. Запрет позже был снят, но поставки не возобновились из-за секторальных санкций.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в ближайшее время ожидается новая порция антироссийских санкций - в рамках принятого в прошлом году в конгрессе закона о противодействии противникам США, к коим кроме нашей страны причислены КНДР и Иран. В чем они будут выражаться? Предполагается, что санкции будут распространены на российские оборонные предприятия. Они и так в подавляющем своем большинстве находятся под американскими санкциями - но теперь речь идет об ограничительных мерах и для зарубежных партнеров таких предприятий.

Кроме того, на уровне слухов и "докладов" экспертов речь идет о неком списке предпринимателей, приближенных к президенту России Владимиру Путину. В чем именно заключается "приближенность" виднее составителям списков из экспертной среды, российских либеральных оппозиционеров и чиновников госдепартамента. Например, предполагается распространить ограничительные меры на родственников таких предпринимателей.

Ну и кроме того, рассуждают о распространении санкций на российский государственный долг.

 

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