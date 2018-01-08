Россия может покинуть ВТО из-за претензий ЕС

Россия может выйти из ВТО, если иск Европейского союза к РФ о взыскании €1,39 млрд за эмбарго свинины будет удовлетворен.

Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников пояснил, что "в случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью".

По его словам, санкции Евросоюза против России и ответное эмбарго на них находятся вне логики законодательства ВТО, особенно при том, что страны ЕС первыми стали нарушать правила ВТО.

Напомним, Россельхознадзор ввел эмбарго на поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС в январе 2014 года. Причиной послужила вспышка африканской чумы. Запрет позже был снят, но поставки не возобновились из-за секторальных санкций.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в ближайшее время ожидается новая порция антироссийских санкций - в рамках принятого в прошлом году в конгрессе закона о противодействии противникам США, к коим кроме нашей страны причислены КНДР и Иран. В чем они будут выражаться? Предполагается, что санкции будут распространены на российские оборонные предприятия. Они и так в подавляющем своем большинстве находятся под американскими санкциями - но теперь речь идет об ограничительных мерах и для зарубежных партнеров таких предприятий.

Кроме того, на уровне слухов и "докладов" экспертов речь идет о неком списке предпринимателей, приближенных к президенту России Владимиру Путину. В чем именно заключается "приближенность" виднее составителям списков из экспертной среды, российских либеральных оппозиционеров и чиновников госдепартамента. Например, предполагается распространить ограничительные меры на родственников таких предпринимателей.

Ну и кроме того, рассуждают о распространении санкций на российский государственный долг.