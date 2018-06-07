Россияне начали инвестировать средства в ПИФы облигаций

Российский рынок коллективных инвестиций установил новые рекорды по привлечению частных инвесторов.
Майский объем поступлений в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) достиг 15,3 млрд руб. По данным экспертов, такой показатель на 1,3 млрд руб. выше показателя апреля и почти на 0,6 млрд руб. больше рекорда, установленного в марте.
Речь идет о ПИФах облигаций, и это совершенно правильная тактика, подтверждает гендиректор компании Hamster Invest Петр Салтыков. По его словам,"ПИФы облигаций в России сейчас являются самым привлекательным инвестиционным инструментом. Их доходность на несколько процентов выше банковских депозитов, а риски вложений минимальны".
Отметим, что впервой половине года паевые инвестиционные фонды показали доходность 9 - 18%, в то время как депозиты того же Сбербанка не превышают 5% годовых.Премия в таких размерах способна погасить страхи даже самых осторожных инвесторов; но в случае с ПИФами облигаций - в отличие от ПИФов акций - речь о каком-то риске вообще не идет, уверяет эксперт.
Возможностей для инвестирования сегодня довольно много. Кто-то хранит деньги в банке на депозите, кто-то торгует на Форексе или покупает недвижимость. Мы же расскажем об особенностях и доходности паевых инвестиционных фондов (ПИФов).
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